Randonnée pédestre Salle Polyvalente Marcillat-en-Combraille
Randonnée pédestre Salle Polyvalente Marcillat-en-Combraille dimanche 9 novembre 2025.
Randonnée pédestre
Salle Polyvalente 21 rue de l’Économique Marcillat-en-Combraille Allier
Début : 2025-11-09 08:30:00
fin : 2025-11-09 12:00:00
2025-11-09
Organisée par le Lions club de Commentry-Neris en partenariat avec le FSE du collège de Marcillat en Combraille.
Pour financer un échange entre le collège de Marcillat et un collège de Martinique.
Salle Polyvalente 21 rue de l’Économique Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 60 15
English :
Organized by the Commentry-Neris Lions Club in partnership with the FSE of the Marcillat en Combraille secondary school.
To finance an exchange between the college in Marcillat and a college in Martinique.
German :
Organisiert vom Lions Club Commentry-Neris in Zusammenarbeit mit dem ESF des Collège de Marcillat en Combraille.
Zur Finanzierung eines Austauschs zwischen dem Collège de Marcillat und einem Collège auf Martinique.
Italiano :
Organizzato dal Lions Club Commentry-Neris in collaborazione con l’FSE della scuola secondaria di Marcillat en Combraille.
Finanziare uno scambio tra la scuola secondaria di Marcillat e una scuola secondaria della Martinica.
Espanol :
Organizado por el Club de Leones de Commentry-Neris en colaboración con la FSE del liceo Marcillat en Combraille.
Financiar un intercambio entre el instituto Marcillat y un instituto de Martinica.
