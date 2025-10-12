Randonnée pédestre

Place du champ de Foire Martizay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Randonnée pédestre de 4.5 km et de 9 km.

Familles rurales proposent une randonnée pédestre d’environ 4.5 km et de 9 km avec ravitaillement à mi-parcours. Collation et pot de l’amitié à l’arrivée. 5 .

Place du champ de Foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 54 82 54 10 amelie.fleury@gmail.com

English :

9 km and 5 km hikes.

L’événement Randonnée pédestre Martizay a été mis à jour le 2025-12-02 par Destination Brenne