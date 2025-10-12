Randonnée pédestre Martizay
Randonnée pédestre Martizay samedi 27 juin 2026.
Place du champ de Foire Martizay Indre
Vendredi 2026-06-27 20:00:00
Randonnée pédestre de 4.5 km et de 9 km.
Familles rurales proposent une randonnée pédestre d’environ 4.5 km et de 9 km avec ravitaillement à mi-parcours. Collation et pot de l’amitié à l’arrivée. 5 .
Place du champ de Foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 6 54 82 54 10 amelie.fleury@gmail.com
9 km and 5 km hikes.
