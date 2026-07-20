Randonnée pédestre matinale Benon
samedi 15 août 2026 · Benon
Informations pratiques
Benon
Randonnée pédestre matinale
Benon Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Repas uniquement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:45:00
fin : 2026-08-15 15:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Pour fêter la journée du 15 Août, le Foyer Rural de Benon organise sa 14ème Rando’Forêt, une randonnée pédestre suivie d’un repas champêtre !
Trois parcours de randonnée au choix.
Sur réservation uniquement.
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Benon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 34 24 58 foyerruralbenon@yahoo.fr
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English :
To celebrate August 15th, the Foyer Rural de Benon is organizing its 14th Rando’Forêt, a hike followed by a country-style meal!
Choice of three routes.
Reservations required.
L’événement Randonnée pédestre matinale Benon a été mis à jour le 2026-07-20 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin