Informations pratiques

Benon

Randonnée pédestre matinale

Benon Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Repas uniquement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:45:00

fin : 2026-08-15 15:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Pour fêter la journée du 15 Août, le Foyer Rural de Benon organise sa 14ème Rando’Forêt, une randonnée pédestre suivie d’un repas champêtre !

Trois parcours de randonnée au choix.

Sur réservation uniquement.

.

Benon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 34 24 58 foyerruralbenon@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate August 15th, the Foyer Rural de Benon is organizing its 14th Rando’Forêt, a hike followed by a country-style meal!

Choice of three routes.

Reservations required.

L’événement Randonnée pédestre matinale Benon a été mis à jour le 2026-07-20 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin