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AGENDA · Benon

Randonnée pédestre matinale Benon

samedi 15 août 2026 · Benon

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
07:45:00
Ville
17170 Benon
Département
Charente-Maritime
Tarif
15 15 15 Repas uniquement

Benon

Randonnée pédestre matinale

Benon Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Repas uniquement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:45:00
fin : 2026-08-15 15:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Pour fêter la journée du 15 Août, le Foyer Rural de Benon organise sa 14ème Rando’Forêt, une randonnée pédestre suivie d’un repas champêtre !
Trois parcours de randonnée au choix.
Sur réservation uniquement.
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Benon 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 34 24 58  foyerruralbenon@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate August 15th, the Foyer Rural de Benon is organizing its 14th Rando’Forêt, a hike followed by a country-style meal!
Choice of three routes.
Reservations required.

L’événement Randonnée pédestre matinale Benon a été mis à jour le 2026-07-20 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin