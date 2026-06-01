Mauvières

Randonnée pédestre

7 Route de Concremiers Mauvières Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Familles Rurales Mauvières, Saint Hilaire sur Benaize organise une randonnée pédestre au profit des enfants malades.

Familles Rurales Mauvières, Saint Hilaire sur Benaize organise une randonnée pédestre au profit des enfants malades. 4 .

7 Route de Concremiers Mauvières 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 83 34 74 71

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English :

the Comité des Fêtes organizes its brocante-vide grenier and Familles Rurales Mauvières, Saint Hilaire sur Benaize a hike in aid of sick children.

L’événement Randonnée pédestre Mauvières a été mis à jour le 2026-06-01 par Destination Brenne