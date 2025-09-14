Randonnée pédestre Ménétréol-sur-Sauldre

Randonnée pédestre Ménétréol-sur-Sauldre dimanche 14 septembre 2025.

Randonnée pédestre

Salle des Fêtes Ménétréol-sur-Sauldre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14 07:30:00

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

L’Association Détente Loisirs organise une randonnée pédestre.

3 circuits

Inscriptions à partir de 7h30 à la salle des Fêtes.

Ravitaillement sur les parcours .

Salle des Fêtes Ménétréol-sur-Sauldre 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 71 61 55

English :

The Association Détente Loisirs is organizing a hike.

German :

Der Verein Détente Loisirs organisiert eine Wanderung.

Italiano :

L’Associazione Détente Loisirs organizza un’escursione.

Espanol :

La Asociación Détente Loisirs organiza una excursión.

L’événement Randonnée pédestre Ménétréol-sur-Sauldre a été mis à jour le 2025-08-29 par OT SAULDRE ET SOLOGNE