Randonnée pédestre Ménétréol-sur-Sauldre
Randonnée pédestre Ménétréol-sur-Sauldre dimanche 14 septembre 2025.
Randonnée pédestre
Salle des Fêtes Ménétréol-sur-Sauldre Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 07:30:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
L’Association Détente Loisirs organise une randonnée pédestre.
3 circuits
Inscriptions à partir de 7h30 à la salle des Fêtes.
Ravitaillement sur les parcours .
Salle des Fêtes Ménétréol-sur-Sauldre 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 67 71 61 55
English :
The Association Détente Loisirs is organizing a hike.
German :
Der Verein Détente Loisirs organisiert eine Wanderung.
Italiano :
L’Associazione Détente Loisirs organizza un’escursione.
Espanol :
La Asociación Détente Loisirs organiza una excursión.
L’événement Randonnée pédestre Ménétréol-sur-Sauldre a été mis à jour le 2025-08-29 par OT SAULDRE ET SOLOGNE