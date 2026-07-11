Informations pratiques

Mignerette

Randonnée pédestre

Mignerette Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Randonnée pédestre

Participez à la randonnée pédestre de l’association Courir à Mignerette ! Au programme 5, 8 ou 16 km au choix. .

Mignerette 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14

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English :

Hiking

L’événement Randonnée pédestre Mignerette a été mis à jour le 2026-07-11 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS