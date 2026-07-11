AGENDA · Mignerette
Randonnée pédestre Mignerette
dimanche 6 septembre 2026 · Mignerette
Informations pratiques
Mignerette
Randonnée pédestre
Mignerette Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Randonnée pédestre
Participez à la randonnée pédestre de l’association Courir à Mignerette ! Au programme 5, 8 ou 16 km au choix. .
Mignerette 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14
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English :
Hiking
L’événement Randonnée pédestre Mignerette a été mis à jour le 2026-07-11 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS