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AGENDA · Mignerette

Randonnée pédestre Mignerette

dimanche 6 septembre 2026 · Mignerette

Randonnée pédestre Mignerette

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
07:30:00
Ville
45490 Mignerette
Département
Loiret
Tarif

Mignerette

Randonnée pédestre

Mignerette Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Randonnée pédestre
Participez à la randonnée pédestre de l’association Courir à Mignerette ! Au programme 5, 8 ou 16 km au choix.   .

Mignerette 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 58 47 32 14 

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English :

Hiking

L’événement Randonnée pédestre Mignerette a été mis à jour le 2026-07-11 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS