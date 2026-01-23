Randonnée pédestre Place de l’église Mont-et-Marré
Randonnée pédestre Place de l’église Mont-et-Marré lundi 23 février 2026.
Randonnée pédestre
Place de l’église Le Bourg Mont-et-Marré Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23 14:00:00
fin : 2026-02-23 17:00:00
Date(s) :
2026-02-23
Randonnée pédestre
Départ à 14h de la place de l’église pour une randonnée de 5 km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche.
Infos au 06 83 27 52 23. .
Place de l’église Le Bourg Mont-et-Marré 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Mont-et-Marré a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Rives du Morvan