Randonnée pédestre Place de l’église Mont-et-Marré

Randonnée pédestre

Place de l’église Le Bourg Mont-et-Marré Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 14:00:00

fin : 2026-02-23 17:00:00

Date(s) :

2026-02-23

Randonnée pédestre

Départ à 14h de la place de l’église pour une randonnée de 5 km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche.

Infos au 06 83 27 52 23. .

Place de l’église Le Bourg Mont-et-Marré 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Mont-et-Marré a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Rives du Morvan