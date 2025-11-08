Randonnée pédestre Place de l’Eglise Montambert
Randonnée pédestre Place de l’Eglise Montambert samedi 8 novembre 2025.
Randonnée pédestre
Place de l’Eglise Place de l’Eglise à Montambert Montambert Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 17:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Départ depuis la place de l’Eglise pour une randonnée de 12km environ. Prévoir de bonnes chaussures de marche. Covoiturage possible à 13h10 devant la MJC de Châtillon-en-Bazois .
Place de l’Eglise Place de l’Eglise à Montambert Montambert 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
English : Randonnée pédestre
German : Randonnée pédestre
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée pédestre Montambert a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Rives du Morvan