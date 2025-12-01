Randonnée pédestre Montapas

Randonnée pédestre

Le Petit Neuzilly Montapas Nièvre

Gratuit

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-22 17:00:00

2025-12-22

L’association les Traîne-Savates vous propose une randonnée à 14h au départ du Petit-Neuzilly à Montapas. Le trajet est au choix de 5 ou de 8km. Prévoir de bonnes chaussures de marche. .

Le Petit Neuzilly Montapas 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

