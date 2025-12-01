Randonnée pédestre Montapas
Randonnée pédestre Montapas lundi 22 décembre 2025.
Randonnée pédestre
Le Petit Neuzilly Montapas Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 14:00:00
fin : 2025-12-22 17:00:00
Date(s) :
2025-12-22
L’association les Traîne-Savates vous propose une randonnée à 14h au départ du Petit-Neuzilly à Montapas. Le trajet est au choix de 5 ou de 8km. Prévoir de bonnes chaussures de marche. .
Le Petit Neuzilly Montapas 58110 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
L’événement Randonnée pédestre Montapas a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Rives du Morvan