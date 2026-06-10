Randonnée pédestre Montauban-de-Bretagne
Randonnée pédestre Montauban-de-Bretagne mardi 25 août 2026.
Montauban-de-Bretagne
Randonnée pédestre
Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 09:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Venez randonner dans la convivialité !
Les Randos d’été ce sont des circuits de 8 km à 11km sans difficulté. Ces sorties de randonnée, sur juillet et août, sont encadrées par les bénévoles des clubs FFRandonnée merci à eux
Les Randos d’été vous font découvrir les plus beaux sentiers d’Ille-et-Vilaine
Mardi 25 août La forêt de Montauban et le Lou du Lac 9,5 KM
RDV 9h15 parking route RD 262, Montauban-de-Bretagne. Point GPS 48°12’49 N, -2°1’13 O
2€/pers sur inscription. Renseignements 07 87 14 35 63 .
Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 87 14 35 63
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English :
L’événement Randonnée pédestre Montauban-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN
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