Montauban-de-Bretagne

Randonnée pédestre

Montauban-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 09:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Venez randonner dans la convivialité !

Les Randos d’été ce sont des circuits de 8 km à 11km sans difficulté. Ces sorties de randonnée, sur juillet et août, sont encadrées par les bénévoles des clubs FFRandonnée merci à eux

Les Randos d’été vous font découvrir les plus beaux sentiers d’Ille-et-Vilaine

Mardi 25 août La forêt de Montauban et le Lou du Lac 9,5 KM

RDV 9h15 parking route RD 262, Montauban-de-Bretagne. Point GPS 48°12’49 N, -2°1’13 O

2€/pers sur inscription. Renseignements 07 87 14 35 63 .

Montauban-de-Bretagne 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 87 14 35 63

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English :

L’événement Randonnée pédestre Montauban-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-10 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN