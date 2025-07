RANDONNEE PEDESTRE Montblanc

Rejoignez les randonneurs montblanais pour une sortie Les Vignobles à Nézignan-l’Evêque ! Un parcours de 12 km vous attend, dans une ambiance conviviale. Casse-croûte tiré du sac et participation au covoiturage demandée. Les non-adhérents sont les bienvenus pour un essai avant adhésion, contactez-nous et soyez présents quelques minutes avant le départ. .

Place Édouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr

English :

Les randonneurs montblanais are offering a « Les Vignobles » outing to Nézignan-l?Evêque (12km). Packed lunch and car-pooling provided. Try before you join.

German :

Die Wanderer von Montblanais bieten einen Ausflug « ?Les Vignobles? » nach Nézignan-l?Evêque (12 km) an. Es gibt einen kleinen Imbiss aus dem Rucksack und Fahrgemeinschaften. Probetraining vor dem Beitritt möglich.

Italiano :

I randonneurs montblanais propongono un’uscita « Les Vignobles » a Nézignan-l’Evêque (12 km). Pranzo al sacco e car pooling forniti. Provare prima di partecipare.

Espanol :

Les randonneurs montblanais proponen una salida « Les Vignobles » a Nézignan-l’Evêque (12 km). Almuerzo para llevar y coche compartido. Pruébalo antes de apuntarte.

