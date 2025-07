RANDONNEE PEDESTRE Montblanc

RANDONNEE PEDESTRE Montblanc jeudi 18 septembre 2025.

RANDONNEE PEDESTRE

Place Édouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Randonnée Le Pech du Thou à Capestang avec les randonneurs montblanais. Casse-croûte tiré du sac et covoiturage. Essai possible avant adhésion, contactez-nous !

Les randonneurs montblanais vous invitent à la randonnée Le Pech du Thou à Capestang. Découvrez un parcours convivial au cœur de paysages typiques. Casse-croûte tiré du sac et participation au covoiturage. Les non-adhérents sont les bienvenus pour un essai avant adhésion. Rendez-vous quelques minutes avant l’heure de départ et contactez-nous pour toute information. .

Place Édouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53 jeanclaude.septier@yahoo.fr

English :

Le Pech du Thou » hike in Capestang with the Montblanc hikers. Packed lunch and carpooling. Try before you join, contact us!

German :

Wanderung « ?Le Pech du Thou? » in Capestang mit den Randonneurs Montblanais. Snacks aus dem Rucksack und Fahrgemeinschaften. Probetraining vor dem Beitritt möglich, bitte kontaktieren Sie uns!

Italiano :

Passeggiata « Le Pech du Thou » a Capestang con gli escursionisti del Monte Bianco. Pranzo al sacco e car pooling. Provate prima di unirvi a noi, contattateci!

Espanol :

Caminata « Le Pech du Thou » en Capestang con los excursionistas de Montblanc. Almuerzo para llevar y coche compartido. Pruébalo antes de apuntarte, ¡contacta con nosotros!

L’événement RANDONNEE PEDESTRE Montblanc a été mis à jour le 2025-07-27 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE