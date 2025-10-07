RANDONNEE PEDESTRE Montblanc

RANDONNEE PEDESTRE Montblanc mardi 7 octobre 2025.

Place Édouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-07 2025-10-12 2025-10-23 2025-10-28

Profitez d’une randonnée pédestre pour explorer de superbes paysages et partager un moment convivial en pleine nature. Accessible à tous, cette activité combine sport doux, bien-être et découverte du patrimoine local. Entre sentiers ombragés, panoramas et pauses amicales, les randonnées sont l’occasion de respirer, d’échanger et de s’évader le temps d’une balade.

Programme du mois d’octobre

– le 7 Randonnée Pédestre Le Caroux

Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Le Caroux avec un parcours de 14.8 km à Rosis.

Le départ est à 9h00 sur la Place de la Mairie de Montblanc.

Le casse-croute est tiré du sac.

Une participation au covoiturage est demandée. (122 km 7.50€)

– le 12 Randonnée Pédestre Le Coulazou

Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Le Coulazou avec un parcours de 14.8 km à Cournonterral .

Le départ est à 9h00 sur la Place de la Mairie de Montblanc.

Le casse-croute est tiré du sac.

Une participation au covoiturage est demandée. (96 km 6.00€)

– le 23 Randonnée Pédestre Circuit du vin à la source

Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Circuit du vin à la source avec un parcours de 7.5 km à Pomérols.

Une participation au covoiturage est demandée. (30 km 2.00€)

– le 28 Randonnée Pédestre Boucle d’Estréchoux

Les randonneurs Montblanais vous propose une randonnée pédestre Boucle d’Estréchoux avec un parcours de 14.7 km à Graissessac.

Le départ est à 9h sur la Place de la Mairie de Montblanc.

Le casse-croute est tiré du sac.

Une participation au covoiturage est demandée. (118 km 7.50€) .

Place Édouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 10 14 38 53

English :

Discover nature trails on friendly hikes. An ideal way to combine sport, relaxation and heritage discovery.

German :

Entdecken Sie auf geselligen Wanderungen natürliche Pfade. Ein idealer Moment, um Sport, Entspannung und die Entdeckung des Kulturerbes miteinander zu verbinden.

Italiano :

Scoprite i percorsi naturalistici durante le passeggiate conviviali. Un modo ideale per combinare sport, relax e scoperta del patrimonio.

Espanol :

Descubra senderos naturales en agradables paseos. Una forma ideal de combinar deporte, relajación y descubrimiento del patrimonio.

