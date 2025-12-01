Randonnée pédestre Montfarville

Randonnée pédestre

2 Rue Es Pailles Montfarville Manche

Début : 2025-12-29 14:00:00

fin : 2025-12-29

2025-12-29

Dans une ambiance conviviale, nous empruntons les sentiers, balisés ou non, et partageons le plaisir de la randonnée.

Se sentir bien, découvrir autrement notre belle région du Cotentin, être au contact avec la nature, vivre de nouvelles sensations, pratiquer une activité à part, bref, nos motivations de randonneurs sont multiples !

Randonnée gratuite avec guide bénévole.

Environ 10 km 3h.

Rendez-vous à la mairie. .

