Randonnée pédestre Montgivray dimanche 28 septembre 2025.

Salle des fêtes Montgivray Indre

Tarif : 2.8 – 2.8 – 4.3 EUR

Début : 2025-09-28 07:30:00

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Montgivray s’anime.

Randonnée pédestre à Montgivray avec 5 parcours de 5 à 19km. Départ à la Salle des Fêtes. 2.8 .

Salle des fêtes Montgivray 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 55 91 39

