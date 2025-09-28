Randonnée pédestre Montgivray
Randonnée pédestre Montgivray dimanche 28 septembre 2025.
Randonnée pédestre
Salle des fêtes Montgivray Indre
Tarif : 2.8 – 2.8 – 4.3 EUR
Début : 2025-09-28 07:30:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Montgivray s’anime.
Randonnée pédestre à Montgivray avec 5 parcours de 5 à 19km. Départ à la Salle des Fêtes. 2.8 .
Salle des fêtes Montgivray 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 55 91 39
English :
Montgivray comes alive.
German :
Montgivray wird lebendig.
Italiano :
Montgivray si anima.
Espanol :
Montgivray cobra vida.
