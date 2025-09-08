Randonnée pédestre Montipouret
Randonnée pédestre Montipouret dimanche 31 mai 2026.
Randonnée pédestre
Stade Montipouret Indre
Randonnée pédestre organisée par le Club de Marche de Montipouret.
Départ du stade à 7h30. Trois parcours de 10km, 14km et 18km 4 .
Stade Montipouret 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 31 24 95 alain.denisard@orange.fr
English :
Hiking organized by the Club de Marche de Montipouret.
German :
Wanderung, die vom Club de Marche de Montipouret organisiert wird.
Italiano :
Passeggiata organizzata dal Club di Cammino di Montipouret.
Espanol :
Caminata organizada por el Club de Senderismo de Montipouret.
