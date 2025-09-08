Randonnée pédestre Montipouret

Randonnée pédestre Montipouret dimanche 31 mai 2026.

Randonnée pédestre

Stade Montipouret Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Randonnée pédestre organisée par le Club de Marche de Montipouret.

Départ du stade à 7h30. Trois parcours de 10km, 14km et 18km 4 .

Stade Montipouret 36230 Indre Centre-Val de Loire +33 6 79 31 24 95 alain.denisard@orange.fr

English :

Hiking organized by the Club de Marche de Montipouret.

German :

Wanderung, die vom Club de Marche de Montipouret organisiert wird.

Italiano :

Passeggiata organizzata dal Club di Cammino di Montipouret.

Espanol :

Caminata organizada por el Club de Senderismo de Montipouret.

