AGENDA · Montpinchon
Randonnée pédestre Montpinchon
mercredi 29 juillet 2026 · Montpinchon
Informations pratiques
Montpinchon
Randonnée pédestre
Eglise Montpinchon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:15:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Rendez-vous à 19h15 sur parking de l’église. .
Eglise Montpinchon 50210 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Montpinchon a été mis à jour le 2026-07-04 par Coutances Tourisme
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