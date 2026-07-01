Informations pratiques

Montpinchon

Randonnée pédestre

Eglise Montpinchon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:15:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Rendez-vous à 19h15 sur parking de l’église. .

Eglise Montpinchon 50210 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Montpinchon a été mis à jour le 2026-07-04 par Coutances Tourisme