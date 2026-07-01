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AGENDA · Montpinchon

Randonnée pédestre Montpinchon

mercredi 29 juillet 2026 · Montpinchon

Randonnée pédestre Montpinchon

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
19:15:00
Adresse
Eglise
Ville
50210 Montpinchon
Département
Manche
Tarif

Montpinchon

Randonnée pédestre

Eglise Montpinchon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:15:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Rendez-vous à 19h15 sur parking de l’église.   .

Eglise Montpinchon 50210 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10 

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Montpinchon a été mis à jour le 2026-07-04 par Coutances Tourisme

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