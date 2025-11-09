Randonnée Pédestre Moras-en-Valloire

Randonnée Pédestre

Parc de Moras en Valloire Moras-en-Valloire Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 07:30:00

fin : 2025-11-09 21:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Randonnée Pédestre organisée par l’’Association de parents d’élèves L’écolline de Moras en Valloire. Trois parcours au choix 7/15/25km avec ravitaillement et ravioles chaudes à l’arrivée.

Parc de Moras en Valloire Moras-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 39 56 93 contact.selecolline@gmail.com

English :

Hiking organized by the L’écolline parent-teacher association in Moras en Valloire. Three routes to choose from: 7/15/25km with refreshments and hot ravioli at the finish.

German :

Diese Wanderung wird von der Elternvereinigung L’écolline de Moras en Valloire organisiert. Drei Strecken zur Auswahl: 7/15/25km mit Verpflegung und warmen Ravioli am Ziel.

Italiano :

Camminata organizzata dall’associazione genitori L’écolline di Moras en Valloire. Tre percorsi a scelta: 7/15/25 km con ristoro e ravioli caldi all’arrivo.

Espanol :

Marcha organizada por la asociación de padres L’écolline de Moras en Valloire. Tres recorridos a elegir: 7/15/25 km con avituallamiento y raviolis calientes a la llegada.

