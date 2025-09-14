Randonnée pédestre Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert

Randonnée pédestre

Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert Moulins-Engilbert Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-09-14 10:30:00

fin : 2025-09-14 17:30:00

Date(s) :

2025-09-14

Randonnée du comité des fêtes Départ 10h30 du Champ de Foire, circuit de 12km, niveau moyen Inscription gratuite sur place, prévoir un pique-nique Infos comitefetes.preporche@gmail.com .

Place du Champ de Foire Moulins-Engilbert Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comitefetes.preporche@gmail.com

