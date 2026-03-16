Randonnée pédestre Mouzeuil-Saint-Martin
Randonnée pédestre Mouzeuil-Saint-Martin dimanche 12 avril 2026.
Randonnée pédestre
rue du chateau Mouzeuil-Saint-Martin Vendée
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Marche familiale 7 km ou 14 km
Départ à partir de 9h
Marche familiale de 7 km ou 14km
Ravitaillement
6€ sur inscription jusqu’au 7 avril (règlement à la réservation)
7€ sans inscription
Renseignements et inscription par SMS au 06.24.56.17.46 ou 06.78.21.77.60 .
rue du chateau Mouzeuil-Saint-Martin 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 56 17 46
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English :
Family walk 7 km or 14 km
L’événement Randonnée pédestre Mouzeuil-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin