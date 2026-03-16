Randonnée pédestre

rue du chateau Mouzeuil-Saint-Martin Vendée

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Marche familiale 7 km ou 14 km

Départ à partir de 9h

Marche familiale de 7 km ou 14km

Ravitaillement

6€ sur inscription jusqu’au 7 avril (règlement à la réservation)

7€ sans inscription

Renseignements et inscription par SMS au 06.24.56.17.46 ou 06.78.21.77.60 .

rue du chateau Mouzeuil-Saint-Martin 85370 Vendée Pays de la Loire +33 6 24 56 17 46

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English :

Family walk 7 km or 14 km

L’événement Randonnée pédestre Mouzeuil-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin