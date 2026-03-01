Randonnée pédestre place de la gare Moyenmoutier
Randonnée pédestre place de la gare Moyenmoutier lundi 16 mars 2026.
Randonnée pédestre
place de la gare parking de la poste Moyenmoutier Vosges
Gratuit
Début : Lundi Lundi 2026-03-16 14:00:00
fin : 2026-03-16 16:00:00
2026-03-16
Prenez le grand air !
Randonnée pédestre, départ parking de la poste.
organisée par Ensemble et solidaire (U.N.R.P.A.).Tout public
place de la gare parking de la poste Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 6 84 41 94 61
English :
Get into the fresh air!
Walking tour, departure from the post office parking lot.
organized by Ensemble et solidaire (U.N.R.P.A.).
