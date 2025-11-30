Randonnée pédestre

Néons-sur-Creuse Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

L’association touristique propose une marche dont les bénéfices seront reversés à la ligue conte le cancer.

Randonnée pédestre de 8 et 13 km. 5 .

Néons-sur-Creuse 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 53 56 neons-mairie@wanadoo.fr

English :

The tourist association is organizing a walk, with proceeds going to the cancer league.

German :

Der Tourismusverband bietet eine Wanderung an, deren Erlös an die Krebsliga gespendet wird.

Italiano :

L’associazione turistica sta organizzando una camminata il cui ricavato sarà devoluto alla Lega contro il cancro.

Espanol :

La asociación turística organiza una marcha cuyos beneficios se destinarán a la liga contra el cáncer.

L’événement Randonnée pédestre Néons-sur-Creuse a été mis à jour le 2025-11-20 par Destination Brenne