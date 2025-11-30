Randonnée pédestre Néons-sur-Creuse
Randonnée pédestre Néons-sur-Creuse dimanche 30 novembre 2025.
Randonnée pédestre
Néons-sur-Creuse Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : Dimanche 2025-11-30 09:00:00
L’association touristique propose une marche dont les bénéfices seront reversés à la ligue conte le cancer.
Randonnée pédestre de 8 et 13 km. 5 .
Néons-sur-Creuse 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 53 56 neons-mairie@wanadoo.fr
English :
The tourist association is organizing a walk, with proceeds going to the cancer league.
German :
Der Tourismusverband bietet eine Wanderung an, deren Erlös an die Krebsliga gespendet wird.
Italiano :
L’associazione turistica sta organizzando una camminata il cui ricavato sarà devoluto alla Lega contro il cancro.
Espanol :
La asociación turística organiza una marcha cuyos beneficios se destinarán a la liga contra el cáncer.
