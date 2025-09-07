Randonnée pédestre Nesploy
Randonnée pédestre organisée par le comité des fêtes, entre les étangs et les chemins de la forêt d’Orléans, 2 circuits 8 et 14.5 kms. RDV à l’étang communal pour les inscriptions de 8h à 9h30. 5€ . gratuit pour les moins de 12 ans. 5 .
Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 43 21
