Randonnée pédestre Nesploy

Randonnée pédestre Nesploy dimanche 7 septembre 2025.

Randonnée pédestre

Nesploy Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 08:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Randonnée pédestre

Randonnée pédestre organisée par le comité des fêtes, entre les étangs et les chemins de la forêt d’Orléans, 2 circuits 8 et 14.5 kms. RDV à l’étang communal pour les inscriptions de 8h à 9h30. 5€ . gratuit pour les moins de 12 ans. 5 .

Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 43 21

English :

Hiking

German :

Wandern

Italiano :

Tour a piedi

Espanol :

Visita a pie

L’événement Randonnée pédestre Nesploy a été mis à jour le 2025-08-05 par OT GATINAIS SUD