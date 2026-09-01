Informations pratiques

Nesploy

Randonnée pédestre

Nesploy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Randonnée pédestre

Randonnée pédestre inscription entre 8h30 à 10h. 2 parcours 9,5km et 14km. 4€/personne. Découverte des producteurs La Chèvrerie de la Croix verte. Le pot au Phô. Le jardin des Sablons. .

Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 43 21

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English :

Hiking

L’événement Randonnée pédestre Nesploy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT GATINAIS SUD