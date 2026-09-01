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AGENDA · Nesploy

Randonnée pédestre Nesploy

dimanche 13 septembre 2026 · Nesploy

Randonnée pédestre Nesploy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:30:00
Ville
45270 Nesploy
Département
Loiret
Tarif

Nesploy

Randonnée pédestre

Nesploy Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:30:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Randonnée pédestre
Randonnée pédestre inscription entre 8h30 à 10h. 2 parcours 9,5km et 14km. 4€/personne. Découverte des producteurs La Chèvrerie de la Croix verte. Le pot au Phô. Le jardin des Sablons.   .

Nesploy 45270 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 43 21 

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English :

Hiking

L’événement Randonnée pédestre Nesploy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT GATINAIS SUD