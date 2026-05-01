randonnée pédestre salle des fêtes Neuvicq
randonnée pédestre salle des fêtes Neuvicq dimanche 9 août 2026.
Neuvicq
randonnée pédestre
salle des fêtes salle des fêtes parking Neuvicq Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Circuit peu vallonné de 7 km guidé, visite du moulin de Moulinard , apéritif offert par la municipalité. Possibilité de pique nique tiré du coffre.
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salle des fêtes salle des fêtes parking Neuvicq 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 36 57 39
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English :
Gentle 7 km guided tour, visit to the Moulinard mill, aperitif offered by the municipality. Picnic lunch available.
L’événement randonnée pédestre Neuvicq a été mis à jour le 2026-05-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge