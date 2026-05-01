randonnée pédestre salle des fêtes Neuvicq

Neuvicq

randonnée pédestre

salle des fêtes salle des fêtes parking Neuvicq Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Circuit peu vallonné de 7 km guidé, visite du moulin de Moulinard , apéritif offert par la municipalité. Possibilité de pique nique tiré du coffre.

.

salle des fêtes salle des fêtes parking Neuvicq 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 36 57 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Gentle 7 km guided tour, visit to the Moulinard mill, aperitif offered by the municipality. Picnic lunch available.

L’événement randonnée pédestre Neuvicq a été mis à jour le 2026-05-01 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge