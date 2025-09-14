Randonnée pédestre Noyers
Randonnée organisée par La Noiseraie (comité des fêtes). 5,5km 2€/ 8km 4€/ 18km 6€.Ravitaillement inclus pour les parcours de 8 et 18km. Départ salle Florimond raffard. Inscription sur place de 7h à 10h.Pensez à prendre votre gobelet. 2 .
Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 27 44 01
