AGENDA · Noyers
Randonnée pédestre Noyers
dimanche 13 septembre 2026 · Noyers
Informations pratiques
Noyers
Randonnée pédestre
Noyers Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Randonnée d’automne. 3 parcours 5,5km, 10km, 18km
Randonnée d’automne. 3 parcours 5,5km, 10km, 18km. Ravitaillement inclus au 8 et 18km. Inscription sur place de 7h à 10h. Renseignements au 06 23 27 44 01 .
Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 27 44 01
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English :
Hiking
L’événement Randonnée pédestre Noyers a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD