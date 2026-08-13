Informations pratiques

Noyers

Randonnée pédestre

Noyers Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Randonnée d’automne. 3 parcours 5,5km, 10km, 18km

Randonnée d’automne. 3 parcours 5,5km, 10km, 18km. Ravitaillement inclus au 8 et 18km. Inscription sur place de 7h à 10h. Renseignements au 06 23 27 44 01 .

Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 23 27 44 01

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English :

Hiking

L’événement Randonnée pédestre Noyers a été mis à jour le 2026-08-13 par OT GATINAIS SUD