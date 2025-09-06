Randonnée pédestre Nuret-le-Ferron

Randonnée pédestre Nuret-le-Ferron samedi 6 septembre 2025.

Rue de la Fosse aux Loups Nuret-le-Ferron Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : Samedi 2025-09-06 17:00:00

2025-09-06

A pied, venez découvrir les sentiers de la commune.

Parcours d’environs 13 km. Possibilité de poursuivre la soirée avec un repas sur réservation. 12 .

Rue de la Fosse aux Loups Nuret-le-Ferron 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 37 26 13

English :

Come and discover the local footpaths on foot.

German :

Zu Fuß können Sie die Wanderwege der Gemeinde erkunden.

Italiano :

Scoprite i sentieri locali a piedi.

Espanol :

Descubra a pie los senderos locales.

