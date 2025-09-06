Randonnée pédestre Nuret-le-Ferron
Randonnée pédestre Nuret-le-Ferron samedi 6 septembre 2025.
Randonnée pédestre
Rue de la Fosse aux Loups Nuret-le-Ferron Indre
Tarif : 12 EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Samedi 6 septembre 2025, 17:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
A pied, venez découvrir les sentiers de la commune.
Parcours d’environs 13 km. Possibilité de poursuivre la soirée avec un repas sur réservation. 12 .
Rue de la Fosse aux Loups Nuret-le-Ferron 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 37 26 13
English :
Come and discover the local footpaths on foot.
German :
Zu Fuß können Sie die Wanderwege der Gemeinde erkunden.
Italiano :
Scoprite i sentieri locali a piedi.
Espanol :
Descubra a pie los senderos locales.
