Randonnée pédestre Octobre rose Place de l’église Campagne

Randonnée pédestre Octobre rose Place de l’église Campagne dimanche 12 octobre 2025.

Randonnée pédestre Octobre rose

Place de l’église Le Bourg Campagne Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Randonnée pédestre organisée pour le dépistage du cancer du sein.

Inscription à partir de 8h30.

Départ à 9h place de l’église.

Parcours 5 km et 15 km.

Café et gâteaux offerts au départ.

Apéritif offert à l’arrivée.

Ravitaillement sur le grand parcours.

Place de l’église Le Bourg Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 31 85

English : Randonnée pédestre Octobre rose

Breast cancer screening walk.

Registration from 8:30 am.

Departure at 9am from church square.

Routes 5 km and 15 km.

Coffee and cakes offered at start.

Aperitif offered at finish.

Refreshments on the main course.

German : Randonnée pédestre Octobre rose

Organisierte Wanderung zur Früherkennung von Brustkrebs.

Anmeldung ab 8:30 Uhr.

Start um 9 Uhr auf dem Place de l’Eglise.

Strecken 5 km und 15 km.

Kaffee und Kuchen werden am Start angeboten.

Aperitif am Ziel angeboten.

Verpflegung auf der großen Strecke.

Italiano :

Camminata organizzata per lo screening del cancro al seno.

Iscrizioni dalle 8.30.

Partenza alle 9 dalla piazza della chiesa.

Percorsi di 5 km e 15 km.

Caffè e torte disponibili alla partenza.

Aperitivo offerto all’arrivo.

Rinfresco sul percorso principale.

Espanol : Randonnée pédestre Octobre rose

Marcha organizada para la detección del cáncer de mama.

Inscripciones a partir de las 8.30 horas.

Salida a las 9h desde la plaza de la iglesia.

Recorridos de 5 km y 15 km.

Café y pasteles en la salida.

Aperitivo ofrecido en la meta.

Refrescos en el recorrido principal.

