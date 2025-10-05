Randonnée pédestre Octobre rose Chepniers
Randonnée pédestre Octobre rose Chepniers dimanche 5 octobre 2025.
Randonnée pédestre Octobre rose
50 Le Bourg Chepniers Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-05 09:45:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Départ du parc communal derrière le restaurant L’Alchimie, randonnée de 10km.
50 Le Bourg Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 31 19
English :
Departure from the municipal park behind L’Alchimie restaurant, 10km hike.
German :
Start im Gemeindepark hinter dem Restaurant L’Alchimie, 10 km lange Wanderung.
Italiano :
Partenza dal parco comunale dietro il ristorante L’Alchimie, 10 km di cammino.
Espanol :
Salida desde el parque municipal situado detrás del restaurante L’Alchimie, a 10 km a pie.
