Randonnée pédestre Octobre rose Chepniers

Randonnée pédestre Octobre rose Chepniers dimanche 5 octobre 2025.

Randonnée pédestre Octobre rose

50 Le Bourg Chepniers Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 09:45:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Départ du parc communal derrière le restaurant L’Alchimie, randonnée de 10km.

.

50 Le Bourg Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 31 19

English :

Departure from the municipal park behind L’Alchimie restaurant, 10km hike.

German :

Start im Gemeindepark hinter dem Restaurant L’Alchimie, 10 km lange Wanderung.

Italiano :

Partenza dal parco comunale dietro il ristorante L’Alchimie, 10 km di cammino.

Espanol :

Salida desde el parque municipal situado detrás del restaurante L’Alchimie, a 10 km a pie.

L’événement Randonnée pédestre Octobre rose Chepniers a été mis à jour le 2025-09-19 par Offices de Tourisme de Jonzac