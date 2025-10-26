Randonnée pédestre Octobre Rose Saint-Firmin-des-Bois

dimanche 26 octobre 2025.

Randonnée pédestre Octobre Rose

Saint-Firmin-des-Bois Loiret

Début : 2025-10-26 07:45:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

À l’occasion d’Octobre Rose, prenez part à une randonnée solidaire sur un parcours de 8, 13 ou 16 km au départ de Saint-Firmin-Des-Bois.

Ravitaillement, café et kir offert à l’arrivée.

Saint-Firmin-des-Bois 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 56 52 34 cdfstfirmindesbois@gmail.com

English :

To mark Pink October, take part in an 8, 13 or 16 km solidarity hike starting from Saint-Firmin-Des-Bois.

Refreshments, coffee and kir offered at the finish.

German :

Nehmen Sie anlässlich des Rosa Oktobers an einer Solidaritätswanderung über eine Strecke von 8, 13 oder 16 km teil, die in Saint-Firmin-Des-Bois beginnt.

Bei der Ankunft gibt es Verpflegung, Kaffee und Kir.

Italiano :

In occasione dell’Ottobre rosa, partecipate a una camminata di 8, 13 o 16 km a sostegno della causa, con partenza da Saint-Firmin-Des-Bois.

Ristoro, caffè e kir offerti all’arrivo.

Espanol :

Con motivo del Octubre Rosa, participe en una marcha de 8, 13 o 16 km para apoyar la causa, con salida en Saint-Firmin-Des-Bois.

Refrescos, café y kir al llegar a la meta.

