Informations pratiques

Saint-Michel-en-Brenne

Randonnée pédestre Octobre Rose

1 Rue des Alouettes Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-10 07:45:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez découvrir les chemins autour de St-Michel-en Brenne à l’occasion d’Octobre Rose.

3 parcours pédestres proposés : 5, 11 et 16 km. Ravitaillement sur le parcours. Au profit d’Octobre Rose. 5 .

1 Rue des Alouettes Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 7 67 42 32 88 stmichelenscene@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the paths around St-Michel-en Brenne.

L’événement Randonnée pédestre Octobre Rose Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-09-09 par Destination Brenne