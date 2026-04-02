Randonnée pédestre Octobre Rose Saint-Michel-en-Brenne
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Michel-en-Brenne
Informations pratiques
Saint-Michel-en-Brenne
Randonnée pédestre Octobre Rose
1 Rue des Alouettes Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-10 07:45:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Venez découvrir les chemins autour de St-Michel-en Brenne à l’occasion d’Octobre Rose.
3 parcours pédestres proposés : 5, 11 et 16 km. Ravitaillement sur le parcours. Au profit d’Octobre Rose. 5 .
1 Rue des Alouettes Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 7 67 42 32 88 stmichelenscene@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the paths around St-Michel-en Brenne.
L’événement Randonnée pédestre Octobre Rose Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-09-09 par Destination Brenne
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