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Randonnée pédestre Octobre Rose Saint-Michel-en-Brenne

samedi 10 octobre 2026 · Saint-Michel-en-Brenne

Randonnée pédestre Octobre Rose Saint-Michel-en-Brenne

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
07:45:00
Adresse
1 Rue des Alouettes
Ville
36290 Saint-Michel-en-Brenne
Département
Indre
Tarif
5 5 5 Tarif de base - plein tarif

Saint-Michel-en-Brenne

Randonnée pédestre Octobre Rose

1 Rue des Alouettes Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-10 07:45:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Venez découvrir les chemins autour de St-Michel-en Brenne à l’occasion d’Octobre Rose.
3 parcours pédestres proposés : 5, 11 et 16 km. Ravitaillement sur le parcours. Au profit d’Octobre Rose. 5  .

1 Rue des Alouettes Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 7 67 42 32 88  stmichelenscene@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the paths around St-Michel-en Brenne.

L’événement Randonnée pédestre Octobre Rose Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2026-09-09 par Destination Brenne

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