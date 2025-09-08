Randonnée pédestre Orsennes
Randonnée pédestre Orsennes dimanche 22 février 2026.
Randonnée pédestre
Salle des fêtes Orsennes Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 07:30:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Venez randonner à Orsennes en bonne compagnie.
Randonnée pédestre entre 9 et 19km. Inscription à la salle des fêtes. 4 .
Salle des fêtes Orsennes 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 55 79 76 reginepatraud@orange.fr
English :
Come and hike in Orsennes in good company.
German :
Wandern Sie in Orsennes in guter Gesellschaft.
Italiano :
Venite a fare un’escursione a Orsennes in buona compagnia.
Espanol :
Venga a hacer senderismo en Orsennes en buena compañía.
L’événement Randonnée pédestre Orsennes a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand