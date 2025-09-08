Randonnée pédestre Orsennes

Randonnée pédestre Orsennes dimanche 22 février 2026.

Randonnée pédestre

Salle des fêtes Orsennes Indre

Venez randonner à Orsennes en bonne compagnie.

Randonnée pédestre entre 9 et 19km. Inscription à la salle des fêtes. 4 .

Salle des fêtes Orsennes 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 55 79 76 reginepatraud@orange.fr

English :

Come and hike in Orsennes in good company.

German :

Wandern Sie in Orsennes in guter Gesellschaft.

Italiano :

Venite a fare un’escursione a Orsennes in buona compagnia.

Espanol :

Venga a hacer senderismo en Orsennes en buena compañía.

