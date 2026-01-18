Randonnée pédestre ou canirando non chronométrée Nouic

Randonnée pédestre ou canirando non chronométrée

1 Place du Doct Justin Labuze Nouic Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

1ère Randonnée & Canirando à Nouic ! Envie d’air pur et de convivialité ? Chaussez vos baskets ou venez avec votre chien pour une balade inoubliable au cœur de nos paysages. Entre détente et gourmandise, profitez d’un accueil chaleureux et d’un savoureux casse-croûte du terroir. Une journée festive à partager en famille ! .

1 Place du Doct Justin Labuze Nouic 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 73 86 31

