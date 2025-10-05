Randonnée pédestre patrimoniale et ludique Châteauponsac

Randonnée pédestre patrimoniale et ludique Châteauponsac dimanche 5 octobre 2025.

Randonnée pédestre patrimoniale et ludique

Place Saint-Thyrse Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Cette randonnée pédestre s’adresse à tout public. Deux circuits balisés sont proposés (5 et 10 km environ), chacun marchant à son rythme. Un livret est remis aux participants avec des questions d’observation sur le patrimoine . Nul besoin de connaître l’histoire locale! A l’arrivée, chaque équipe peut participer à des jeux traditionnels et reçoit un lot en fonction de son score. .

Place Saint-Thyrse Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 71 23 28 jeanclaude.pruchon@gmail.com

English : Randonnée pédestre patrimoniale et ludique

German : Randonnée pédestre patrimoniale et ludique

Italiano :

Espanol : Randonnée pédestre patrimoniale et ludique

L’événement Randonnée pédestre patrimoniale et ludique Châteauponsac a été mis à jour le 2025-09-08 par SPL Terres de Limousin