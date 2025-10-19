Randonnée pédestre Pérassay
Randonnée pédestre Pérassay dimanche 19 octobre 2025.
Randonnée pédestre
Salle des fêtes Pérassay Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 07:30:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Venez randonner à Pérassay.
Randonnée pédestre avec parcours de 8, 14, 19km sur Pérassay. .
Salle des fêtes Pérassay 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 23 39 68
English :
Come and hike in Pérassay.
German :
Kommen Sie zum Wandern nach Pérassay.
Italiano :
Venite a fare un’escursione a Pérassay.
Espanol :
Venga a hacer senderismo en Pérassay.
L’événement Randonnée pédestre Pérassay a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand