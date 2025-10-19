Randonnée pédestre Pérassay

Randonnée pédestre Pérassay dimanche 19 octobre 2025.

Randonnée pédestre

Salle des fêtes Pérassay Indre

Début : 2025-10-19 07:30:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Venez randonner à Pérassay.

Randonnée pédestre avec parcours de 8, 14, 19km sur Pérassay. .

Salle des fêtes Pérassay 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 23 39 68

English :

Come and hike in Pérassay.

German :

Kommen Sie zum Wandern nach Pérassay.

Italiano :

Venite a fare un’escursione a Pérassay.

Espanol :

Venga a hacer senderismo en Pérassay.

