Randonnée pédestre Perche en Nocé

Randonnée pédestre

Préaux-du-Perche Perche en Nocé Orne

Début : 2026-03-29 09:15:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Rendez-vous à 9h15 devant l’école pour une randonnée le matin de 12 km et 8 km l’après-midi.

Découverte et déjeuner à la ferme Le Pis Vert où vous pouvez nous retrouver directement.

Organisée par le comité des fêtes. .

Préaux-du-Perche Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 81 84 89 50

