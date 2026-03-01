Randonnée pédestre Perche en Nocé
Préaux-du-Perche Perche en Nocé Orne
Rendez-vous à 9h15 devant l’école pour une randonnée le matin de 12 km et 8 km l’après-midi.
Découverte et déjeuner à la ferme Le Pis Vert où vous pouvez nous retrouver directement.
Organisée par le comité des fêtes. .
Préaux-du-Perche Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 81 84 89 50
