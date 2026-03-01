Randonnée pédestre Perche en Nocé

Randonnée pédestre Perche en Nocé dimanche 29 mars 2026.

Randonnée pédestre

Préaux-du-Perche Perche en Nocé Orne

–

Date : 
Début : 2026-03-29 09:15:00
fin : 2026-03-29
Début : 2026-03-29 09:15:00
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Rendez-vous à 9h15 devant l’école pour une randonnée le matin de 12 km et 8 km l’après-midi.

Découverte et déjeuner à la ferme Le Pis Vert où vous pouvez nous retrouver directement.

Organisée par le comité des fêtes.   .

Préaux-du-Perche Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 6 81 84 89 50 

