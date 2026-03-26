Randonnée pédestre Pezuls
Randonnée pédestre Pezuls samedi 11 avril 2026.
Randonnée pédestre
Parking du village Pezuls Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 10km.
Geste éco-citoyen pensez à porter votre gobelet.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.
Pensez à votre confort de marche chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .
Parking du village Pezuls 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 03 56 lescopainsdabord.rando24@orange.fr
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Pezuls a été mis à jour le 2026-03-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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