Randonnée pédestre Pithiviers-le-Vieil

L’Étoile Pithivérienne organise une randonnée pédestre ! Au départ de la Roseraie de Morailles dès 7h00, trois parcours de 7, 12 et 18 km sont proposés, un repas convivial clôture l’événement !

Le dimanche 29 mars 2026, l’association L’Étoile Pithivérienne invite les amateurs de plein air à sa randonnée pédestre annuelle à Pithiviers-le-Vieil. Les départs s’effectuent à partir de 7h00 depuis la Roseraie de Morailles. Trois circuits adaptés à tous les niveaux sont proposés 7 km, 12 km et 18 km, avec des points de ravitaillement sur le parcours et un verre de l’amitié offert à l’arrivée.

Un repas complet (kir offert, écrasé de pommes de terre, émincé de volaille, salade, fromage et tarte) est servi pour 15 €.

Tarifs rando 4 € (licenciés et non-licenciés), gratuit pour les moins de 14 ans.

Réservation repas Obligatoire au 06 98 97 55 63 avant le 22 mars. .

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 98 97 55 63

L’Étoile Pithivérienne is organizing a hike! Departing from the Roseraie de Morailles at 7.00am, three routes of 7, 12 and 18 km are available, with a convivial meal to round off the event!

