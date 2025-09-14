Randonnée pedestre Salle des Fêtes Plestan

Randonnée pedestre Salle des Fêtes Plestan dimanche 14 septembre 2025.

Randonnée pedestre

Salle des Fêtes 14 Rue du 14 Juillet Plestan Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-14 09:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Deux circuits possibles 8 et 12 km. Départ libre dès 9 h, parcours fléchée. Repas le midi ouvert à tous sur réservation téléphonique. .

Salle des Fêtes 14 Rue du 14 Juillet Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 59 66 67

