Randonnée pedestre Salle des Fêtes Plestan
Randonnée pedestre Salle des Fêtes Plestan dimanche 14 septembre 2025.
Randonnée pedestre
Salle des Fêtes 14 Rue du 14 Juillet Plestan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 09:00:00
fin : 2025-09-14
Date(s) :
2025-09-14
Deux circuits possibles 8 et 12 km. Départ libre dès 9 h, parcours fléchée. Repas le midi ouvert à tous sur réservation téléphonique. .
Salle des Fêtes 14 Rue du 14 Juillet Plestan 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 59 66 67
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Randonnée pedestre Plestan a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André