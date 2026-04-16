Randonnée pédestre Plouvara
Randonnée pédestre Plouvara dimanche 5 juillet 2026.
Plouvara
Randonnée pédestre
Plouvara Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-05 13:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Les Choux Mareurs et Les Daffodiles vous invitent à la 4ème édition de leur randonnée pédestre solidaire !
3 parcours au choix de 4, 8 et 13 km à travers routes, chemins et forêts, accessibles à tous !
Départs libres depuis le Bar Le St Pierre de 8h30 à 10h.
Participation 5€
Restauration rapide & buvette sur place.
Venez marcher pour la bonne cause dans une ambiance conviviale et solidaire ! .
Plouvara 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 76 14 85
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English :
L’événement Randonnée pédestre Plouvara a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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