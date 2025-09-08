Randonnée pédestre Pouligny-Notre-Dame

Randonnée pédestre Pouligny-Notre-Dame dimanche 7 juin 2026.

Randonnée pédestre

Centre socio-culturel Pouligny-Notre-Dame Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée pédestre UFOLEP sur la commune de Pouligny Notre Dame. Circuits de 9 à 20 km au départ du centre socio-culturel dès 7h30.

Randonnée pédestre UFOLEP sur la commune de Pouligny Notre Dame. Circuits de 9 à 20 km au départ du centre socio-culturel dès 7h30. .

Centre socio-culturel Pouligny-Notre-Dame 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 08 22 21 senina2001@gmail.com

English :

UFOLEP hiking trail in the commune of Pouligny Notre Dame.

German :

UFOLEP-Wanderung in der Gemeinde Pouligny Notre Dame.

Italiano :

Sentiero escursionistico UFOLEP nel comune di Pouligny Notre Dame.

Espanol :

Ruta de senderismo UFOLEP en el municipio de Pouligny Notre Dame.

L’événement Randonnée pédestre Pouligny-Notre-Dame a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand