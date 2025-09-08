Randonnée pédestre Pouligny-Notre-Dame
Randonnée pédestre Pouligny-Notre-Dame dimanche 7 juin 2026.
Randonnée pédestre
Centre socio-culturel Pouligny-Notre-Dame Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Randonnée pédestre UFOLEP sur la commune de Pouligny Notre Dame. Circuits de 9 à 20 km au départ du centre socio-culturel dès 7h30.
Randonnée pédestre UFOLEP sur la commune de Pouligny Notre Dame. Circuits de 9 à 20 km au départ du centre socio-culturel dès 7h30. .
Centre socio-culturel Pouligny-Notre-Dame 36160 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 08 22 21 senina2001@gmail.com
English :
UFOLEP hiking trail in the commune of Pouligny Notre Dame.
German :
UFOLEP-Wanderung in der Gemeinde Pouligny Notre Dame.
Italiano :
Sentiero escursionistico UFOLEP nel comune di Pouligny Notre Dame.
Espanol :
Ruta de senderismo UFOLEP en el municipio de Pouligny Notre Dame.
L’événement Randonnée pédestre Pouligny-Notre-Dame a été mis à jour le 2025-09-08 par OT Pays de George Sand