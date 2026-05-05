Randonnée pédestre pour Mélodie Z.A Cleurie Cleurie

Cleurie

Randonnée pédestre pour Mélodie

Z.A Cleurie Route de Saint-Amé Cleurie Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 14:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Deux parcours au choix 5 ou 10 km ravitaillement prévu sur le parcours.Tout public

2 .

Z.A Cleurie Route de Saint-Amé Cleurie 88120 Vosges Grand Est blsm88120@yahoo.com

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English :

Two routes to choose from: 5 or 10 km refreshments provided along the way.

L’événement Randonnée pédestre pour Mélodie Cleurie a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES