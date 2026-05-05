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Randonnée pédestre pour Mélodie Z.A Cleurie Cleurie

Randonnée pédestre pour Mélodie Z.A Cleurie Cleurie

Randonnée pédestre pour Mélodie Z.A Cleurie Cleurie dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Z.A Cleurie

Adresse : Route de Saint-Amé

Ville : 88120 Cleurie

Département : Vosges

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 2 Tarif enfant

Cleurie

Randonnée pédestre pour Mélodie

Z.A Cleurie Route de Saint-Amé Cleurie Vosges

Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 14:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Deux parcours au choix 5 ou 10 km ravitaillement prévu sur le parcours.Tout public
2  .

Z.A Cleurie Route de Saint-Amé Cleurie 88120 Vosges Grand Est   blsm88120@yahoo.com

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English :

Two routes to choose from: 5 or 10 km refreshments provided along the way.

L’événement Randonnée pédestre pour Mélodie Cleurie a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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