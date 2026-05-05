Randonnée pédestre pour Mélodie Z.A Cleurie Cleurie
Randonnée pédestre pour Mélodie Z.A Cleurie Cleurie dimanche 28 juin 2026.
Cleurie
Randonnée pédestre pour Mélodie
Z.A Cleurie Route de Saint-Amé Cleurie Vosges
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 14:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Deux parcours au choix 5 ou 10 km ravitaillement prévu sur le parcours.Tout public
2 .
Z.A Cleurie Route de Saint-Amé Cleurie 88120 Vosges Grand Est blsm88120@yahoo.com
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English :
Two routes to choose from: 5 or 10 km refreshments provided along the way.
L’événement Randonnée pédestre pour Mélodie Cleurie a été mis à jour le 2026-05-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES