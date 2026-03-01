Randonnée pédestre pour toute la famille Cuffy

Randonnée pédestre pour toute la famille

2 Rue de la Mairie Cuffy Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2026-03-29 09:00:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Envie de prendre l’air et de partager un moment convivial en pleine nature ? Le Club Gym Volontaire de Cuffy vous invite à participer à une agréable randonnée pédestre ouverte à toute la famille, petits et grands.

Inscriptions sur place à partir de 8h45

????? Départ à 9h

?? Parcours d’environ 12 km

?? Un ravitaillement fait maison sera proposé pour reprendre des forces tout au long du parcours. Pensez à apporter votre gobelet.

?? Renseignements

02 48 80 44 02 et 06 44 89 55 48

Une belle occasion de se retrouver, de marcher ensemble et de profiter des paysages dans une ambiance chaleureuse et sportive ! ?? 4 .

English :

Want to get some fresh air and share a convivial moment in the heart of nature? The Club Gym Volontaire de Cuffy invites you to take part in a pleasant hike open to the whole family, young and old.

