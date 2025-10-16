Randonnée pédestre Pressignac-Vicq
Randonnée pédestre Pressignac-Vicq jeudi 16 octobre 2025.
Randonnée pédestre
Parking salle des fêtes Pressignac-Vicq Dordogne
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
2025-10-16
Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 7km.
Geste éco-citoyen pensez à porter votre gobelet.
Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.
Pensez à votre confort de marche chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .
Parking salle des fêtes Pressignac-Vicq 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 82 74
