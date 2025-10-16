Randonnée pédestre Pressignac-Vicq

Randonnée pédestre Pressignac-Vicq jeudi 16 octobre 2025.

Randonnée pédestre

Parking salle des fêtes Pressignac-Vicq Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Les Copains d’Abord vous propose une petite randonnée de 7km.

Geste éco-citoyen pensez à porter votre gobelet.

Les enfants peuvent suivre à partir de 7 ans.

Pensez à votre confort de marche chaussures, eau, etc… en fonction des prévisions de la météo. .

Parking salle des fêtes Pressignac-Vicq 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 82 74

English : Randonnée pédestre

German : Randonnée pédestre

Italiano :

Espanol : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Pressignac-Vicq a été mis à jour le 2025-10-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides