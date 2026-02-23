Randonnée pédestre printanière Saint-Georges-du-Rosay

Randonnée pédestre printanière

Ecole Cassini Saint-Georges-du-Rosay Sarthe

Début : 2026-03-29 08:30:00

fin : 2026-03-29 13:00:00

2026-03-29

Une belle randonnée printanière !

Le Comité des Fêtes de Saint Georges-du-Rosay vous propose 2 circuits 9 km et environ 15 km.

Départ entre 8h30 et 10h.

L’inscription se fera sur place, à l’école Cassini, près de la Mairie.

Participation 4€/personne Pour les enfants de 6 à 12 ans 1€

Renseignements au 06 20 56 34 53 auprès de Mme Vigneron. .

Ecole Cassini Saint-Georges-du-Rosay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 6 20 56 34 53

