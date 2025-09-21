Randonnée pédestre « Randonnée en campagne » Gommerville

Randonnée pédestre « Randonnée en campagne » Gommerville dimanche 21 septembre 2025.

Deux parcours au choix pour une randonnée conviviale, avec verre de l’amitié au retour.

Nous proposons une randonnée en pleine campagne avec deux distances au choix 12 km (départ plus matinal) et 8 km (départ décalé). L’itinéraire met en valeur le patrimoine naturel local et se termine par un moment convivial autour d’un verre de l’amitié à la salle Delair. Inscription obligatoire. Participation symbolique de 2 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. Équipement conseillé chaussures adaptées, eau, protection selon la météo. 2 .

Gommerville 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 99 52 12 mairie.gommerville@orange.fr

English :

A choice of two routes for a convivial hike, with a welcome drink on the way back.

German :

Zwei Strecken zur Auswahl für eine gesellige Wanderung mit einem Freundschaftsgetränk auf dem Rückweg.

Italiano :

Una scelta di due percorsi per una passeggiata amichevole, con una bevanda al ritorno.

Espanol :

Elección de dos rutas para un paseo amistoso, con una bebida a la vuelta.

L’événement Randonnée pédestre « Randonnée en campagne » Gommerville a été mis à jour le 2025-09-12 par OT COEUR DE BEAUCE