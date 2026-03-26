Randonnée pédestre Place de l’église Rémilly
Randonnée pédestre Place de l’église Rémilly lundi 13 avril 2026.
Randonnée pédestre
Place de l’église 12, Le Bourg Rémilly Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-13 17:30:00
Date(s) :
2026-04-13
Les Traînes-savates, randonneurs du Bazois, vous emmènent pour une randonnée de 8km environ. Départ à 14h devant l’église de Rémilly. Prévoir de bonnes chaussures de marche. .
Place de l’église 12, Le Bourg Rémilly 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Rémilly a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Rives du Morvan
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