Randonnée pédestre Rivarennes
Randonnée pédestre Rivarennes dimanche 15 mars 2026.
Randonnée pédestre
Rivarennes Indre
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2026-03-15 07:30:00
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Le comité des fêtes propose sa randonnée annuelle.
Le comité des fêtes vous propose 3 circuits: 10, 12 et 15km avec 2 ravitaillements sur le parcours. 4 .
Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 89 67 02
English :
The Comité des fêtes organizes its annual hike.
German :
Das Festkomitee bietet seine jährliche Wanderung an.
Italiano :
Il Comité des fêtes organizza la sua passeggiata annuale.
Espanol :
El Comité des fêtes organiza su marcha anual.
