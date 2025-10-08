Randonnée pédestre

Rivarennes Indre

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-15 07:30:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Le comité des fêtes propose sa randonnée annuelle.

Le comité des fêtes vous propose 3 circuits: 10, 12 et 15km avec 2 ravitaillements sur le parcours. 4 .

Rivarennes 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 88 89 67 02

English :

The Comité des fêtes organizes its annual hike.

German :

Das Festkomitee bietet seine jährliche Wanderung an.

Italiano :

Il Comité des fêtes organizza la sua passeggiata annuale.

Espanol :

El Comité des fêtes organiza su marcha anual.

