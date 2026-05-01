Randonnée pédestre parking du collège Saint-Aigulin

Saint-Aigulin

Randonnée pédestre

parking du collège avenue jean moulin Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 09:15:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-05-18 2026-07-20

circuit coulant de 9km , visite chez un artisan d’art de soudure sur acier, possibilité de pique nique tiré du sac.

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parking du collège avenue jean moulin Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 14 91 94

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English :

9km running circuit, visit to a steel-welding craftsman, picnic lunch available.

L’événement Randonnée pédestre Saint-Aigulin a été mis à jour le 2026-04-29 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge